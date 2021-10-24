 

В РФ решили выделить средства на выплаты пособий по соцстрахованию

24.10.2021, 16:08, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПравительство РФ одобрило проект распоряжения, который направлен на обеспечение Фондом социального страхования (ФСС) выплат пособий по обязательному социальному страхованию в случае временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что распоряжение принято в условиях сохраняющейся тенденции увеличения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

Ранее депутат Госдумы Евгений Нифантьев сообщил газете ВЗГЛЯД, что успешная реализация предложения президента Владимира Путина о выплате 1 млн рублей жителям Дальнего Востока на покупку или строительство жилья при рождении третьего и последующих детей станет поводом задуматься о введении материнского капитала на третьего ребенка.



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