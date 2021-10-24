В РФ решили выделить средства на выплаты пособий по соцстрахованию

Правительство РФ одобрило проект распоряжения, который направлен на обеспечение Фондом социального страхования (ФСС) выплат пособий по обязательному социальному страхованию в случае временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что распоряжение принято в условиях сохраняющейся тенденции увеличения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

Ранее депутат Госдумы Евгений Нифантьев сообщил газете ВЗГЛЯД, что успешная реализация предложения президента Владимира Путина о выплате 1 млн рублей жителям Дальнего Востока на покупку или строительство жилья при рождении третьего и последующих детей станет поводом задуматься о введении материнского капитала на третьего ребенка.