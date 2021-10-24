 

Умер режиссер “Особенностей национальной охоты” Рогожкин

24.10.2021, 16:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Причина смерти, как и место и дата прощания, пока не называется.

Как отмечает студия, Рогожкин пришел на “Ленфильм”, когда на киностудии проходила очередная смена поколений. В сотрудничестве со студией он снял “Ради нескольких строчек…”, “Золотая пуговица”, “Мисс миллионерша”, “Караул”, “Третья планета” и другие ленты.

Особую популярность он получил после выхода фильмов “Особенности национальной охоты”, “Особенности национальной рыбалки”.

Рогожкин – народный артист России, лауреат Государственной премии России, его картины отмечены наградами многих престижных кинофестивалей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.06 / “Психологическая операция”. Экс-глава Минобороны Украины оценил инцидент с британским эсминцем в Черном море

31.12 / Байден сменит своих охранников из-за их симпатий к Трампу – The Washington Post

10.07 / Матч “Шахтер” – “Вольфсбург” пройдет в Украине

04.10 / В ВКС назвали число космических аппаратов в орбитальной группировке России

14.09 / Поставки американского СПГ в Европу резко сократились

03.07 / Ущерб по делу мэра Лобни оценили в 5 млн рублей

01.12 / В Англии и Уэльсе смертность от COVID-19 в восемь раз выше, чем при гриппе или пневмонии

29.08 / На новую операционную систему Windows 11 готовы перейти только 50% пользователей

19.02 / “Рановато, да”. Жена Кошевого рассказала о бойфренде 13-летней дочери

01.09 / Стрельба произошла в школе в Северной Каролине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика