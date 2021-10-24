Умер режиссер “Особенностей национальной охоты” Рогожкин

Причина смерти, как и место и дата прощания, пока не называется.

Как отмечает студия, Рогожкин пришел на “Ленфильм”, когда на киностудии проходила очередная смена поколений. В сотрудничестве со студией он снял “Ради нескольких строчек…”, “Золотая пуговица”, “Мисс миллионерша”, “Караул”, “Третья планета” и другие ленты.

Особую популярность он получил после выхода фильмов “Особенности национальной охоты”, “Особенности национальной рыбалки”.

Рогожкин – народный артист России, лауреат Государственной премии России, его картины отмечены наградами многих престижных кинофестивалей.

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