 

В Украину не пустили российскую поэтессу, которая незаконно посещала Крым

24.10.2021, 16:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

25-летняя россиянка прилетела в киевский аэропорт Борисполь из Испании.

“В ходе оформления пограничники установили, что она в нарушение установленного порядка въезда и выезда незаконно посещала временно оккупированную территорию АР Крым. Россиянка, которая оказалась поэтессой и автором различных проектов, неоднократно публиковала материалы на крымскую тематику и информацию о посещении временно оккупированной территории Украины. Женщина отметила, что на полуостров ездила в прошлом году и попала туда поездом”, – говорится в сообщении.

Женщину не пропустили в Украину и запретили въезд на три года.

ВИДЕОВидео: Державна прикордонна служба України / YouTube

Агентство “Интерфакс-Украина” сообщило, что речь идет об Алисе Денисовой.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.08 / Опубликованы данные о доходах Дональда Трампа за прошлый год

19.07 / Премьер Ирака захотел обсудить с Байденом вывод войск США

19.07 / В пяти областях Украины не зафиксировали ни одного случая COVID-19 за сутки. Все регионы – в “зеленой” зоне карантина

04.06 / «Ростех» и «Ростелеком» договорились совместно развивать 5G в России

10.10 / Минпросвещения предложило создать федеральную систему учета успеваемости школьников

24.09 / Премьер Испании считает, что Пучдемон должен предстать перед испанским судом

15.07 / Армения заявила о 13 сбитых азербайджанских беспилотниках

06.04 / Президент Казахстана привился «Спутником V»

16.10 / В водохранилищах Крыма и Севастополя запасы воды не превышают 15%

21.11 / Жертвами нападения боевиков в Ираке стали восемь человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика