 

Тринчер рассказала, как на пятый день отношений съехалась с мужчиной на 15 лет старше

24.10.2021, 16:00, Новости дня
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“У меня были отношения с мужчиной на 15 лет меня старше. Мне было 18. Бл…ха, честно я не знаю, как это комментировать. У меня сейчас слезы прямо. Мы люди разных миров. Я не знаю, что произошло в моей детской неокрепшей психике, что я на пятый день переехала к нему жить”, – вспоминает она. 

Период этих отношений Тринчер, по ее словам, вспоминает “как в омуте”.

“Единственное, что я помню и что я до сих пор лечу, что я стала терпилой. Мне что-то не нравилось и я не могла это высказать человеку. Это было как сон страшный… Рукоприкладства не было, но [было] моральное давление”, – говорится певица.

Тринчер вспоминает, что полгода после этих отношений она боялась мужчин и держала их на дистанции.

Контекст:

Тринчер стала известна благодаря участию в шоу “Голос. Діти” и “Голос країни”. В 2015 году она представляла Украину на “Детском Евровидении”, заняв 11-е место.

В 2017 году Тринчер прошла кастинг и была утверждена на одну из главных ролей в сериале “Школа” на “1+1”.

25 июля актриса рассказала, что несколько месяцев состояла в абьюзивных отношениях. Сейчас она встречается с блогером Александром Волошиным.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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