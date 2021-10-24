 

В NASA проведут эксперимент с тараном для астероида

24.10.2021, 15:28, Новости дня
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Как сообщают представители NASA, в космос будет запущен специальный аппарат, который направится к астероиду Дидимос и протаранит его.

Отметим, что Дидимос – это так называемый двойной астероид. Иначе говоря, рядом в космическом пространстве путешествуют два камня, один из них в диаметре 160 метров, а другой – 780.

Корабль-таран запустят при помощи ракеты-носителя SpaceX Falcon 9. Он должен достичь цели примерно через год и на полном ходу врезаться в астероид. Скорость в этот момент составит 24 тысячи километров в час. Цель эксперимента является проверка возможности расколоть астероид при помощи запущенного с Земли тарана. Это наверняка пригодится в будущем для спасения нашей цивилизации, говорят эксперты.



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