В NASA проведут эксперимент с тараном для астероида

Как сообщают представители NASA, в космос будет запущен специальный аппарат, который направится к астероиду Дидимос и протаранит его.

Отметим, что Дидимос – это так называемый двойной астероид. Иначе говоря, рядом в космическом пространстве путешествуют два камня, один из них в диаметре 160 метров, а другой – 780.

Корабль-таран запустят при помощи ракеты-носителя SpaceX Falcon 9. Он должен достичь цели примерно через год и на полном ходу врезаться в астероид. Скорость в этот момент составит 24 тысячи километров в час. Цель эксперимента является проверка возможности расколоть астероид при помощи запущенного с Земли тарана. Это наверняка пригодится в будущем для спасения нашей цивилизации, говорят эксперты.