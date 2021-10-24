В феврале стартует лунная миссия Artemis

По имеющейся информации, двенадцатого февраля будущего года НАСА осуществит запуск корабля в рамках лунной миссии Artemis. Для доставки на спутник Земли беспилотного космического аппарата будет использована ракета Space Launch System.

Также специалисты по освоению космоса сообщают, что в намеченный день откроется так называемое окно, то есть благоприятный период для запуска аппарата на Луну. Его продолжительность составит всего 21 минуту. Поэтому важно, чтобы ракета стартовала точно в назначенное время. Однако помехой, разумеется, станет погода, из-за которой старт миссии могут и отложить до появления следующего «окна».

Полет космического корабля, получившего название Orion, продлится всего от четырех до шести недель.