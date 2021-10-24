Эксперты рассказали, почему Венера вращается не в ту сторону

Ответ на данный вопрос дали специалисты, работающие над интернет-блогом «Живой космос». Ведь многих интересует, почему все планеты Солнечной системы вращаются в одну сторону, а Венера – в обратную.

По словам экспертов, причиной может быть только столкновение с каким-то другим очень крупным космическим телом. Врезавшись в Венеру по касательной, оно, вероятнее всего, и заставило вторую планету Солнечной системы вращаться не так, как все остальные.

Похожее событие произошло и с Землей. Только у нас образовался крупный естественный спутник – Луна, а там всю прилетевшую из глубин космоса массу поглотила сама планета. Однако в момент столкновения огромная кинетическая энергия привела к новому моменту вращения.