 

Эксперты рассказали, почему Венера вращается не в ту сторону

24.10.2021, 15:28, Новости дня
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Ответ на данный вопрос дали специалисты, работающие над интернет-блогом «Живой космос». Ведь многих интересует, почему все планеты Солнечной системы вращаются в одну сторону, а Венера – в обратную.

По словам экспертов, причиной может быть только столкновение с каким-то другим очень крупным космическим телом. Врезавшись в Венеру по касательной, оно, вероятнее всего, и заставило вторую планету Солнечной системы вращаться не так, как все остальные.

Похожее событие произошло и с Землей. Только у нас образовался крупный естественный спутник – Луна, а там всю прилетевшую из глубин космоса массу поглотила сама планета. Однако в момент столкновения огромная кинетическая энергия привела к новому моменту вращения.



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