 

Захарова назвала адом процедуру получения виз США для россиян

24.10.2021, 15:14, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСША превратили банальную техническую процедуру по выдаче виз в «настоящий ад», разрушая собственные идеалы свободы, прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова решение госдепартамента США внести россиян, готовых оформить визу, в категорию «бездомные национальности».

«Прочитала, что Государственный департамент внес россиян, готовых оформить визу в США, в категорию «бездомные национальности»… Они превратили банальную для 21 века техническую процедуру в настоящий ад, в основе которого – издевательство на грани садизма», – написала она в своем Telegram-канале.

По словам официального представителя российского МИД, в госдепе «давно сломалось что-то важное, что никак не могут починить».

«Много лет американские дипломаты разрушали не ими созданную систему оказания консульских услуг в России: закрывали консульства, сокращали штат консульских работников, экспериментировали с тем, насколько наш симметричный ответ отличается от зеркального. Неужели, никому из апологетов этой грязной стратегии не пришло в голову, что они одновременно разрушают свои же собственные идеалы свободы?» – отметила она.

Захарова заключила, что это удар «по людям, которые искренне поверились заверениям западной мысли о свободе передвижения. Нанесен удар по спорту, по науке и многому другому. Хочется спросить, где же все эти высокие идеалы, о которых столь часто рассуждают по ту сторону Атлантики? Ведь как только доходит до дела и судеб конкретных людей, правам человека внезапно не находится места в списке приоритетов Вашингтона».

Напомним, россияне, которые хотят получить визу США, отнесены к категории Homeless Nationalities («бездомные национальности»), следует из документов Госдепа.

В документах указывается, что к «бездомным» заявителям относят граждан государств, где-либо отсутствует консульское представительство США, либо нестабильная политическая обстановка не дает рассматривать заявки на визу. Заявки передаются консульству одной или нескольких соседних стран. Так, граждане РФ могут подавать документы в Варшаве.

Посольство США в Москве приостановило оказание недипломатических неиммиграционных визовых услуг. Американская сторона объяснила это решением российских властей о запрете найма местного и иностранного персонала. Предоставление консульских услуг в Екатеринбурге и Владивостоке также приостановлено.



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