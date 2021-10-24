 

Умер режиссер «Особенностей национальной охоты» Александр Рогожкин

24.10.2021, 15:14, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссийский режиссер Александр Рогожкин, снявший фильм «Особенности национальной охоты», скончался на 73 году жизни в Санкт-Петербурге, сообщила кинокритик Ольга Шервуд.

«Совершенно удивительный, гениальный, он был кошмарно недооценен (как, впрочем, не только он из ленфильмовских лучших людей)», – написала Шервуд в Facebook.

Она отметила, что заслуги Рогожкина перед кинематографом огромны. «Он работает абсолютно во всех жанрах – от комедии до фантастики, от социальной драмы до притчи, от детектива до «хроники». Придумал новую для кинематографа команду героев, причем актуальных (философствующий егерь Кузьмич и его товарищи), переходящих из фильма в фильм, а оттуда – в другие искусства, в фольклор и в бизнес», – отметила Шервуд.

По данным телеканала Рен ТВ, народный артист РФ умер накануне вечером.

Александр Рогожкин – советский и российский кинорежиссёр, сценарист, художник-декоратор. Среди режиссерских работ Рогожкина такие картины, как «Особенности национальной охоты», «Улица разбитых фонарей», «Особенности национальной рыбалки», «Убойная сила», «Блокпост» и другие. В 2004 году ему было присуждено звание народного артиста России. 



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