 

Facebook обвинили в разжигании религиозной ненависти

24.10.2021, 15:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинАмериканскую компанию Facebook обвинили в разжигании религиозной ненависти в Индии через сервисы и соцсети, информирует газета Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы компании.

В материалах сообщается, что в период с 2019 по 2020 год в три раза выросло количество контента в Facebook, разжигающего ненависть, также в WhatsApp начали активно распространять слухи и призывы к ненависти по религиозному признаку, информирует «Газета.ru».

«В Facebook поняли, что если они настроят алгоритмы в сторону безопасности, люди будут проводить меньше времени на сайте, будут видеть меньше рекламы, в результате компания будет меньше зарабатывать», – рассказал бывший сотрудник Facebook, менеджер по продукту Фрэнсис Хауген.

Ранее компания Facebook приняла решение изменить политику в отношении травли в интернете, анонсировав ряд новых мер, призванных защитить пользователей их приложений.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.12 / В ДР Конго умер еще один украинский миротворец

14.07 / Шустер и его партнер Елизаров передали военному госпиталю наркозно-дыхательный аппарат стоимостью 1 млн грн

19.12 / ЕС отреагировал на размещение в Крыму средств доставки ядерного оружия

06.08 / Euronews – южные регионы России борются с засухой и нашествием саранчи

17.02 / На трассе «Крым» в Подмосковье произошло ДТП с девятью автомобилями

16.07 / В Украине четвертые сутки подряд растет число новых случаев COVID-19

23.09 / Россия призвала Германию не менять позицию по «Северному потоку – 2»

20.07 / Женщину ранили ножом в торговом центре Москвы

14.02 / В Роструде напомнили график праздничных дней в феврале

28.06 / США просят Турцию не превращать собор Святой Софии в мечеть

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика