Facebook обвинили в разжигании религиозной ненависти

Американскую компанию Facebook обвинили в разжигании религиозной ненависти в Индии через сервисы и соцсети, информирует газета Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы компании.

В материалах сообщается, что в период с 2019 по 2020 год в три раза выросло количество контента в Facebook, разжигающего ненависть, также в WhatsApp начали активно распространять слухи и призывы к ненависти по религиозному признаку, информирует «Газета.ru».

«В Facebook поняли, что если они настроят алгоритмы в сторону безопасности, люди будут проводить меньше времени на сайте, будут видеть меньше рекламы, в результате компания будет меньше зарабатывать», – рассказал бывший сотрудник Facebook, менеджер по продукту Фрэнсис Хауген.

Ранее компания Facebook приняла решение изменить политику в отношении травли в интернете, анонсировав ряд новых мер, призванных защитить пользователей их приложений.