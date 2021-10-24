 

DT – министр Вооружённых сил Франции призвала «не бояться» единой армии ЕС

24.10.2021, 15:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На фоне опасений, что общеевропейская армия подорвёт НАТО, министр вооружённых сил Флоранс Парли заявила, что армия ЕС «будет способствовать укреплению и повышению жизнеспособности» Североатлантического альянса, пишет The Daily Telegraph. Ожидается, что создание сил быстрого реагирования ЕС произойдёт уже в 2022 году.


Reuters

Министр Вооружённых сил Франции Флоранс Парли призвала партнёров по НАТО не «бояться» общеевропейской армии, а принять перспективу создания военных сил ЕС, пишет The Daily Telegraph. 

Как напоминает издание, планы Евросоюза по созданию единого военного подразделения быстрого реагирования, призванного действовать независимо от США, вызвали опасения относительно возможной конкуренции блока с НАТО.

Тем не менее Парли настаивает на том, что создание общеевропейской армии не подорвёт Североатлантический альянс. «Европейская оборона строится не в противовес НАТО, а совсем наоборот: укрепление Европы будет способствовать укреплению и повышению жизнеспособности альянса», — сказала французский политик на встрече министров обороны стран НАТО.

The Daily Telegraph отмечает, что Париж попытался использовать последствия создания оборонного пакта AUKUS между Австралией, Великобританией и США для подкрепления своих требований о создании армии ЕС, стремясь объединить ресурсы для разработки оружия и новых технологий ведения боя.

Министр обороны США Ллойд Остин приветствовал перспективу создания единой армии ЕС, подчеркнув, что Вашингтон заинтересован в появлении инициатив, которые дополнили бы НАТО.

В Великобритании также поддержали призывы к тому, чтобы ЕС играл вспомогательную роль для Североатлантического альянса. Тем не менее министр обороны Бен Уоллес отверг предложения о создании европейской армии, назвав его «отвлекающим манёвром».

Как напоминает The Daily Telegraph, Брюссель надеется уже в следующем году согласовать военную стратегию ЕС, которую президент Эммануэль Макрон пообещал отстаивать в рамках шестимесячного председательства Франции в блоке, которое начнётся в январе. Однако в сентябре генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что эти планы рискуют истощить «скудные ресурсы» партнёров по альянсу, в который входит 21 страна из 27 государств — членов ЕС.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.11 / Каждый раз перед приездом миссии МВФ в Украине происходит что-то негативное – Малюська

09.09 / На Украине объяснили важность встречи с Путиным для Зеленского

26.07 / Растительные продукты снижают артериальное давление

20.02 / За угрозы и нападение на пограничников задержаны двое жителей Закарпатья

13.07 / Погребинский рассказал о дипломатической игре Киева против Москвы

07.07 / Тедеско остается. “Спартак” не намерен увольнять главного тренера

24.12 / Российских водителей предупредили о новых штрафах в 2021 году

15.12 / Фурса: Не надо сравнивать протест против локдауна с Майданом. На Майдан люди выходили за справедливость и ценности. А не за двухнедельный заработок

16.04 / ЛБ – Украинская ассоциация футбола дисквалифицировала футболистов, которые играли в командах Донбасса

20.07 / Путин: Парад Победы и голосование по Конституции не привели к вспышкам коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика