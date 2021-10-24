 

Медведев может возглавить Росалкогольрегулирование

24.10.2021, 15:11, Разное
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Дмитрий Медведев может до конца этого года возглавить Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование). Об этом на условиях строгой анонимности сообщил высокопоставленный источник в правительстве и подтвердили два других источника в самом Росалкогольрегулировании.

По информации источников, Медведев рассматривается в качестве основного кандидата на пост главы ведомства вместо уходящего на пенсию Игоря Алешина. 

“При подборе кандидатуры учитывались обширные познания Дмитрия Анатольевича в сфере алкогольного рынка. Когда Медведев занимал пост премьер-министра (в 2012-2020 гг. – ред.), он уделял очень большое внимание вопросам развития рынка алкоголя в России и очень хорошо разбирается в тонкостях производства и реализации алкогольной продукции. Кроме того, не лишне напомнить, что само ведомство было создано по указу Медведева в 2016 году”, – сообщил источник в правительстве.

Напомним, в опубликованной сегодня на сайте Русской службы ВВС статье указывалось, что Медведев, занимающий с 2020 г. должность заместителя председателя Совета безопасности, недоволен своей текущей позицией и стремится увеличить свой политический вес. Возвращение в правительство может быть частью такой стратегии, отметил политолог Максим Кононенко.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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