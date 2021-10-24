 

СБУ сообщила о разоблачении преступной группировки, которую координировали “воры в законе”

24.10.2021, 15:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Злоумышленников координировали “воры в законе” так называемого сухумо-кутаисского клана, в том числе с территории РФ. Участники группировки пытались распространить преступное влияние на жителей нескольких регионов Украины. Чтобы реализовать это, они создали разветвленную сеть своих “ячеек”. Злоумышленники запугивали граждан, терроризировали предпринимателей и “выбивали” из них деньги. К потерпевшим уголовники применяли психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы”, – говорится в сообщении.

В СБУ сообщили, что полученные деньги злоумышленники направляли на “пополнение преступной “кассы”, для поддержки осужденных соратников в местах лишения свободы, а также для распространения там преступного влияния.

Во время обысков правоохранители изъяли средства связи, компьютерную технику, банковские карточки, отмычки, “долговые расписки” потерпевших, с которых злоумышленники требовали деньги.

Троим организаторам группировки сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство), ч. 2 ст. 255-1 (установление или распространение преступного влияния) и ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.04 / Экс-президент Армении рассказал об ошибке Еревана в Карабахе

24.06 / МВФ прогнозирует падение российского ВВП

07.02 / Ученые рассказали, какой период в жизни человека самый опасный

10.09 / Лавров и Макей оценили решения по реализации положений договора о Союзном государстве

18.03 / Хакеры сумели взломать игровую консоль PlayStation 4

04.03 / Прототип Starship взорвался после приземления в Техасе

15.06 / Глинская рассказала, как приготовить ягодный кисель без комочков

11.11 / В РФ оценили риски новых санкций в отношении «Северного потока – 2»

03.04 / В РФ стартовали продажи юбилейной версии внедорожника Jeep Wrangler

23.10 / В Антарктиде обнаружили комаров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика