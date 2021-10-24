СБУ сообщила о разоблачении преступной группировки, которую координировали “воры в законе”

“Злоумышленников координировали “воры в законе” так называемого сухумо-кутаисского клана, в том числе с территории РФ. Участники группировки пытались распространить преступное влияние на жителей нескольких регионов Украины. Чтобы реализовать это, они создали разветвленную сеть своих “ячеек”. Злоумышленники запугивали граждан, терроризировали предпринимателей и “выбивали” из них деньги. К потерпевшим уголовники применяли психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы”, – говорится в сообщении.

В СБУ сообщили, что полученные деньги злоумышленники направляли на “пополнение преступной “кассы”, для поддержки осужденных соратников в местах лишения свободы, а также для распространения там преступного влияния.

Во время обысков правоохранители изъяли средства связи, компьютерную технику, банковские карточки, отмычки, “долговые расписки” потерпевших, с которых злоумышленники требовали деньги.

Троим организаторам группировки сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство), ч. 2 ст. 255-1 (установление или распространение преступного влияния) и ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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