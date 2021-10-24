 

Бывшего соратника Джулиани Парнаса признали виновным в незаконном финансировании избирательных кампаний

24.10.2021, 15:06, Новости дня
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Об этом сообщает Reuters.

Парнаса признали виновным по всем шести пунктам обвинения в нарушении федерального избирательного законодательства, которые ему предъявили. В частности, речь идет о незаконном содействии иностранному гражданину во взносах в американскую избирательную кампанию, перечислении взносов на чужие имена и обмане Федеральной избирательной комиссии (FEC).

По информации следствия, Парнас, родившийся в Одессе, и его партнер Игорь Фруман, уроженец Гомельской области Беларуси, получили деньги от российского бизнесмена Андрея Муравьева и направили их на финансирование избирательных кампаний в США.

Соратника Муравьева Андрея Кукушкина (житель Калифорнии, выходец из Украины) признали виновным по двум пунктам обвинения в нарушении правил финансирования избирательной кампании.

Как пишет Radio Free Europe / Radio Liberty, следствие считает, что Парнас и Кукушкин использовали деньги Муравьева, чтобы поддержать политиков в штатах, где в 2018 году их компания добивалась получения лицензий на производство марихуаны.

Парнаса также признали виновным в использовании средств Фрумана, ранее признавшего свою вину, и подставной компании для перечисления политических взносов комитетам республиканцев и лжи об этом Федеральной избирательной комиссии, сообщает CNN.

Парнасу грозит до пяти лет лишения свободы по каждому из пяти пунктов обвинения, а шестой пункт обвинения в фальсификации данных для FEC предусматривает максимальное тюремное заключение сроком на 20 лет, уточнил телеканал.

Джуилани в этом деле не фигурирует, сказал его адвокат. Защита Парнаса намерена обжаловать решение суда.

Контекст:

Бизнесмены Парнас и Игорь Фруман были арестованы в октябре 2019 года. Их подозревают в сговоре с целью мошенничества с финансированием избирательной кампании, ложных заявлениях в Федеральную избирательную комиссию и фальсификации документов.

22 июля 2019 года вышло совместное расследование издания BuzzFeed и журналистского консорциума по расследованию коррупции и организованной преступности OCCRP. В нем говорилось, что Парнас и Фруман причастны к отзыву тогдашнего посла США в Украине Мари Йованович. Кроме того, сообщалось, что Парнас рассказал журналистам, как зимой 2019 года устроил переговоры Джулиани с бывшим генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным.

Затем при участии Фрумана и Парнаса были организованы две встречи Джулиани с тогдашним главой ГПУ Юрием Луценко. Темой разговоров были материалы следственных органов Украины о возможной связи политической деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена с работой его сына Хантера в украинской компании Burisma. По информации журналистов, в планы бизнесменов входила организация контактов Джулиани с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ситуация с сыном нынешнего президента США Джо Байдена (тогда Байден был вероятным претендентом на этот пост) стала причиной запуска процедуры импичмента Трампа в Конгрессе. Как следует из стенограммы состоявшегося 25 июля 2019 года телефонного разговора Трампа и Зеленского, во время беседы украинский лидер пообещал американскому коллеге, что новый генпрокурор Украины рассмотрит ситуацию с делом против компании Burisma.

Йованович на слушании в комитете Конгресса США, который вел расследование по импичменту Трампа, заявляла, что украинский экс-министр внутренних дел Арсен Аваков сказал ей, будто бизнесмены Парнас и Фруман были заинтересованы в ее отставке.

18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: “злоупотребление служебным положением”, а также “препятствование работе Конгресса” во время проведения расследования.

Сенат США начал процесс по делу об импичменте 16 января 2020 года. 5 февраля верхняя палата американского парламента отклонила обе статьи обвинения.

Парнас предоставил Конгрессу США записи, связанные с Украиной.

В 2021 году из-за событий в Капитолии против Трампа было начато еще одно дело об импичменте, которое завершилось так же, как и первое: Палата представителей поддержала обвинения, а Сенат оправдал (уже после вступления Байдена в должность президента). Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента, и единственным, которому Палата представителей объявила импичмент дважды.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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