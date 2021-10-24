“Танцы – боль”. Гвоздева рассказала о совместном номере с Melovin на “Танцах со звездами” после скандала с его партнершей

“Сегодня будет жарко, бывшая гвардия танцоров будет танцевать с новым сезоном участников. Думаю эфир будет насыщенным, эмоциональным, фееричным! Ждем невероятного синтеза на сцене и да поможет нам Бог”, – написала она под видео с репетиции.

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Публикация от Ілона Гвоздьова | Dancer (@ilonagvozdeva)

Хореограф показала также свои “боевые травмы”, полученные во время многочасовых репетиций.

“Танцы – боль, ноги в мозолях, но, черт, усталость приятная”, – написала она.

Фото: ilonagvozdeva / Instagram

Также Гвоздева прокомментировала и ее конфликт с Русиной. Две недели назад Гвоздева во время пятого эфира шоу была приглашенным судьей на проекте и заявила, что именно Русина является слабым звеном в их с Melovin паре. В ответ на это партнерша артиста призналась, что мнение этого приглашенного судьи не является для нее авторитетным. Гвоздева отреагировала на реплику, посоветовав Русиной научиться танцевать.

“Наша жизнь театр, а мы в ней актеры. Сегодня нет места разговорам – сегодня будем танцевать”, – написала Гвоздева в Instagram Stories.

Фото: ilonagvozdeva / Instagram

Контекст:

Гвоздева стала известна после участия в шоу “Танцы со звездами” на “1+1”. В 2017 году она была партнершей ведущего Юрия Ткача, а в 2018-м в паре с шоуменом Игорем Ласточкиным стала победительницей проекта. В 2019 году Гвоздева танцевала на паркете шоу вместе с украинским ведущим Владимиром Остапчуком.

Осенью 2020 года Гвоздева принимала участие в проекте на последних месяцах беременности в паре с ведущим Дмитрием Танковичем. 26 июля 2021 года она заявила, что завершает танцевальную карьеру на этом проекте.

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