 

В Соединенных Штатах запустят первый мире сталелитейный завод на солнечных батареях

24.10.2021, 14:34, Новости дня
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Для достижения своей цели инженеры решили построить гигантскую солнечную электростанцию мощностью 300 мегаватт. Это половина ДнепроГЭСа, отмечают эксперты.

«Зеленый» сталелитейный завод начнет работать в городе Колорадо на территории США. Как известно, современные предприятия такого типа варят сталь, используя электрические печи. Это намного быстрее и экономнее. Однако для того, чтобы сделать производство на 100% экологически чистым, нужна еще и энергия из возобновляемых источников.

Для электростанции использованы батареи типа Bighorn, поясняют ученые. Общая сумма инвестиций в данном случае составила 285 миллионов американских долларов. Зато за электричество теперь платить не придется.



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