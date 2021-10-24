В Соединенных Штатах запустят первый мире сталелитейный завод на солнечных батареях

Для достижения своей цели инженеры решили построить гигантскую солнечную электростанцию мощностью 300 мегаватт. Это половина ДнепроГЭСа, отмечают эксперты.

«Зеленый» сталелитейный завод начнет работать в городе Колорадо на территории США. Как известно, современные предприятия такого типа варят сталь, используя электрические печи. Это намного быстрее и экономнее. Однако для того, чтобы сделать производство на 100% экологически чистым, нужна еще и энергия из возобновляемых источников.

Для электростанции использованы батареи типа Bighorn, поясняют ученые. Общая сумма инвестиций в данном случае составила 285 миллионов американских долларов. Зато за электричество теперь платить не придется.