Эксперты пояснили, почему Черное море – не лучшее место для отдыха

Конечно же, Черное море – не Белое. Оно все-таки считается теплым. И все же эксперты говорят, что данный водоем – вовсе не самое лучшее место для отдыха на пляжах.

И причина не только в нестабильно климате, который наблюдается почти на всем северном побережье Черного моря. Турция, которой принадлежит почти весь южный черномоский берег, также предпочитает не развивать там пляжный туризм. Страна направляет отдыхающих на Средиземное, Эгейское, Мраморное моря, а на Черное – в последнюю очередь. И это несмотря на 1700 километров берега!

Оказывается, даже на юге Черного моря не так тепло, как хотелось бы. Кроме того, это море считается самым грязным в регионе. Увы, но длительное пребывание большей части его берегов во владении СССР и его сателитов крайне негативно отразилось на экологии. А купаться в грязной и холодной воде мало кто захочет.