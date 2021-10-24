Участники акции «Сохраним лес» высадили 50 млн деревьев

Участники акции «Сохраним лес» высадили 50 млн деревьев, свой вклад в общий зачет внесла и Курская область вместе с певцом Мишей Марвиным.

В Щигровском лесничестве волонтеры высадили 130 тыс. сеянцев дуба на площади 25,5 га. В мероприятии приняли участие порядка 800 человек: школьные лесничества, юнармейцы, студенты, органы местного самоуправления и органы исполнительной власти субъекта, представители различных предприятий, представители Областной Думы, а также все желающие, кто заранее зарегистрировался на сайте, сообщается на сайте официальном сайте акции.

«Мы собрались здесь, чтобы принять участие в очень доброй и правильной инициативе «Сохраним лес». Сегодня мы высадим 130000 сеянцев дуба, чтобы сделать нашу область еще чище и экологичнее», – сказал губернатор Курской области Роман Старовойт во время приветственного слова.

Вместе с волонтерами молодые дубы высаживал певец Миша Марвин. В Курскую область артист приехал по приглашению АНО «Национальные приоритеты» – одного из федеральных организаторов всероссийской акции «Сохраним лес» и главного оператора национального проекта «Экология».

«Мне очень приятно быть часть такого большого и важного дела. Ведь экология – это то, что мы оставим после себя нашим детям и важно, чтобы забота о ней стала для нас чем-то естественным», – поделился певец.

Всего в рамках акции в 2021 году Курская область планирует высадить более 190 тыс. саженцев и сеянцев различных пород. Это в несколько раз больше, чем в прошлом году, когда субъект высадил 26 тыс. деревьев.

Мероприятия в рамках акции «Сохраним лес» проходят при поддержке официального партнера – ОАО «Российские железные дороги». Корпоративные волонтеры РЖД принимают активное участие в мероприятиях не только в Курской области, но во всех регионах присутствия – Иркутской, Челябинской, Нижегородской областях, Республике Башкортостан и др.

К всероссийской кампании по восстановлению леса присоединяется все больше партнеров. Так, в Иркутской области «Сохраним лес» поддержала Ассоциация лесозаготовителей и лесоэкспортеров. В рамках сотрудничества на территории региона запланировано проведение масштабных лесовосстановительных мероприятий, развитие лесопитомников, усиление ситемы тушения лесных пожаров, а также создание условий для развития добровольческого движения в сфере экологии и защиты окружающей среды.

Мероприятия в рамках акции «Сохраним лес» продлятся до конца ноября. Финальная высадка запланирована на 26 ноября в Крыму. Принять участие может любой желающий: для этого достаточно зарегистрироваться на сайте и выбрать ближайшую к себе точку. Кроме того, зарегистрироваться на мероприятие можно через специальное приложение ВКонтакте. Там же можно поучаствовать в конкурсах и выиграть ценные призы.