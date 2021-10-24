 

Путин прокомментировал встречу с премьером Израиля

24.10.2021, 14:20, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрезидент РФ Владимир Путин назвал встречу с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом содержательной и продуктивной.

«Спасибо большое, очень рад был. Мне кажется, было очень содержательно, продуктивная встреча», – сказал Путин, прощаясь с Беннетом на крыльце, передает РИА «Новости».

Кадры показали в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

В пятницу Путин и Беннет провели встречу в сочинской резиденции президента РФ «Бочаров ручей». Перед началом переговоров израильский премьер назвал российского президента другом Израиля. Путин, открывая встречу, подчеркнул, что у стран сложились уникальные отношения. Кроме того, Беннет заявил, что президент РФ Владимир Путин внимательно относится к потребностям Израиля в области безопасности.



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