Глава комитета ГД по охране здоровья назвал востребованные направления волонтерства в период COVID

Работа волонтеров в пандемию не останавливалась ни на минуту, но сейчас ситуация с COVID-19 особенно сложная, помощь добровольцев требуется в большем объеме, рассказал глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

В своем Instagram он отметил, что «самые востребованные направления: автоволонтерство, работа в кол-центре и красной зоне, доставка пациентов с COVID-19 на КТ».

«Ну а сегодня уже в строю. Отвез пациентку на КТ – молодая, непривитая девушка с COVID-19, ее болезнь развивалась легко, но на шестой день случилось ухудшение. КТ показало обширные поражения», – добавил он.

Депутат Госдумы Игорь Кастюкевич в своем Telegram-канале рассказал, как можно помочь в период пандемии, но не становиться при этом волонтером.

«Я далек от мысли, что всем всем нужно развозить продукты или помогать врачам в красных зонах. Каждый определяет для себя удобный вид участия, если имеется такое желание. Вчера в Воронежской области мы совместно с региональным Исполкомом Народного фронта возобновили акцию «Тележка добра». По инициативе ОНФ ее работа началась весной 2020 года. Основная цель – обеспечить продуктами тех, кто в этом нуждается. Суть акции очень простая – приобрести и положить в магазине продукты длительного хранения в специальную тележку. А волонтеры потом заберут продукты, рассортируют и развезут по адресам малообеспеченных жителей», – рассказал он.

По словам Кастюкевича, акцию «Тележка добра» в Воронежской области поддержали еще шесть магазинов.

Также к акции #МыВместе присоединилась депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Мария Бутина. В своем Telegram-канале она рассказала, что в период пандемии помогает ветеранам.

«Пока бабье лето продолжается, я нашла себе занятие по душе для полезных и приятных прогулок по Москве – отвезти продукты нашим ветеранам. Последними солнечными деньками уходящего лета на свежем воздухе наслаждаться, увы, могут не все: некоторые с учетом возраста, малоподвижны, а кто-то не выходит из-за риска подхватить COVID-19. И я стала Почтальон Печкин», – сообщила она.

Бутина рассказала о знакомстве с ветеранами и призвала всех присоединиться к акции.

На фоне ситуации с коронавирусом в РФ вновь стартует акция #МыВместе, в рамках которой добровольцы помогают находящимся на самоизоляции пожилым людям.