Адвокат заявил о возможной попытке “ликвидации” Саакашвили в тюремной больнице

Об этом 24 октября в эфире канала Mtavari заявил гендиректор этого телеканала и адвокат Саакашвили Ника Гварамия.

Консилиум врачей, сформированный при минздраве Грузии, посетил Саакашвили и 19 октября рекомендовал госпитализировать его для интенсивного наблюдения и профилактики. В ночь на 23 октября состояние политика резко ухудшилось, ему сделали экстренное переливание крови, сообщила народный депутат Украины от “Слуги народа” Елизавета Ясько.

Адвокат политика Бека Басилая рассказал 23 октября, что власти Грузии соглашаются на перевод Саакашвили в тюремный госпиталь и что защита Саакашвили обеспокоена этим из-за вопросов безопасности. В тот же день консилиум собрался снова, врачи рекомендуют отправить политика, который голодает уже 24-й день, в высокопрофильную гражданскую медицинскую клинику.

“Перевод в тюремную больницу будет сопряжен с проблемами безопасности, и, по нашей информации, эти проблемы будут имитированы нынешними властями страны. Будет так называемый имитированный бунт, который закончится ликвидацией Михаила Саакашвили”, – сказал сегодня Гварамия, его цитирует на русском “Эхо Кавказа”.

Защита политика требует, чтобы Саакашвили в ближайшие часы перевели в гражданскую клинику. Гварамия заявил, что существует риск остановки сердца политика.

“В клинике должна быть кардиологическая служба второго уровня. В частности, интервенционная кардиология, лаборатория ангиокардиологии, имплантация кардиостимулятора эндокарда, имплантация и катетерная абляция, лечение стенокардии и тромботических осложнений. В тюремной больнице это невозможно”, – подчеркнул адвокат.

https://www.facebook.com/TvMtavari/videos/1417438168657401/

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника “Объединенного банка Грузии” Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

6 сентября 2021 года Саакашвили сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. Саакашвили призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим.

Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. Вскоре МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

1 октября прокуратура Грузии завела еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения Саакашвили границы.

После задержания Саакашвили украинский МИД вызвал к себе посла Грузии. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас рассматриваются разные варианты решения проблемы, в том числе через экстрадицию. Зеленский заявил, что украинские власти будут заниматься возвращением Саакашвили в Украину.

Экс-президент Грузии 1 октября объявил голодовку. С тех пор он похудел как минимум на 15 кг, говорила его возлюбленная Ясько.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—