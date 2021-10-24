 

В Колумбии в ходе спецоперации задержали главаря наркокартеля, за информацию о котором США предлагали $5 млн

24.10.2021, 14:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

О задержании Отониэля проинформировал президент страны Иван Дуке. Он назвал это “самым большим ударом по незаконному обороту наркотиков в Колумбии в этом столетии”, который “можно сравнить только с падением Пабло Эскобара в 1990-х годах”.

50-летнего Отониэля задержали в сельской местности во время операции “Осирис”. Его обвиняют в переправке десятков партий кокаина в США, а также в убийстве полицейских, вербовке несовершеннолетних, сексуальном насилии над детьми и других преступлениях.

Правительство Колумбии предлагало за информацию об Отониэле вознаграждение в размере до 3 млрд песо (около $800 тыс.), а правительство США – $5 млн.

В операции “Осирис” задействовали более 500 сотрудников колумбийского спецназа и 22 вертолета, сообщил министр обороны страны Диего Молано.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.12 / Компания F150 выпустила свой первый смартфон

01.12 / Сийярто назвал недопустимыми обыски СБУ в Закарпатье. Он хочет вызвать посла Украины и обратиться в НАТО

04.09 / Число жертв тайфуна в Приморье увеличилось до трех человек

27.02 / Стефанишина рассказала о действиях Украины в случае возможной остановки проекта “Северный поток – 2”

07.11 / Число случаев COVID-19 в Болгарии превысило 70 тысяч

23.02 / “Вот и наступил трагический момент в моей жизни”. Клопотенко вынужден отказаться от употребления красного мяса и молока

10.07 / В работе устройств Apple по всему миру произошел сбой

05.07 / Ватикан: Папа Франциск успешно перенес операцию и чувствует себя хорошо

01.09 / Технические специалисты из Катара и Турции прибыли в аэропорт Кабула

19.07 / Lynk&Co выпустит новый купе-кроссовер Lynk&Co 05+ на платформе Volvo

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика