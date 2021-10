“Галина вдохновляла всех нас своей страстью”. Муж погибшей на съемках Хатчинс впервые прокомментировал случившееся

“Галина вдохновляла всех нас своей страстью и видением, а ее наследие слишком значимо, чтобы выразить его словами. Наша потеря огромна, и мы просим СМИ уважать частную жизнь моей семьи, пока мы справляемся с нашим горем. Мы благодарим всех за то, что поделились изображениями и историями из ее жизни”, – написал Хатчинс в Twitter.

Пост Хатчинс сопроводил фотографией супруги с сыном.

Halyna inspired us all with her passion and vision, and her legacy is too meaningful to encapsulate in words. Our loss is enormous, and we ask that the media please respect my family’s privacy as we process our grief. We thank everyone for sharing images and stories of her life. pic.twitter.com/LgEp4XVkja

— Matt Hutchins (@mhutchins) October 23, 2021

Контекст:

21 октября стало известно, что во время съемок вестерна “Ржавчина” с Алеком Болдуином в главной роли в США погиб один из членов съемочной команды. Позже выяснилось, что это была 42-летняя оператор Галина Хатчинс. Она родилась и выросла в Украине. Также ранение получил режиссер фильма Джоэл Соуза, он в больнице в критическом состоянии.

Инцидент произошел во время съемок одной из сцен фильма. Болдуину передали оружие, которое должно было быть заряжено холостыми патронами. Однако в нем оказались боевые патроны.

После инцидента Болдуин в своих соцсетях заявил, что он шокирован трагическим происшествием и полностью сотрудничает с полицией в расследовании этого дела.

Фильм “Ржавчина” рассказывает историю преступника по имени Харланд Руст, который недавно узнал, что его 13-летний внук обвинен в случайном убийстве. После этого родственники предпринимают попытку покинуть штат. Находясь в Канзасе и его окрестностях, двое беглецов должны найти способ скрыться от американского маршала Вуда Хелма и его охотника за головами Фентона (Проповедника) Лэнга.

