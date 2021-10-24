В Японии создали материал для контроля тепловых потоков

В Токийском университете сделали важное открытие. Ученые установили, что при слабом сцеплении между слоями материала изменяется и поглощение им тепла.

Данное открытие позволило создать так называемый материал-лазанью с особой структурой, который способен радикально изменять тепловые потоки.

Как минимум теперь можно приступить к разработке новых приборов для электроники, которые не будут перегреваться во время работы в интенсивном режиме. Соответственно, можно увеличивать мощность устройств, а также сэкономить энергию на охлаждении. Также эти материалы помогут создать более эффективные приборы обогрева и кондиционирования в зданиях. Главное, что теперь появилась возможность эффективно контролировать тепловые потоки и даже преобразовывать их в электрическую энергию.