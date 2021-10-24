 

Реакция Джоуля поможет легко извлекать драгоценные металлы из отходов электроники

24.10.2021, 13:40, Новости дня
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В каждом электронном устройстве содержится очень небольшое количество драгоценных металлов. Речи идет о каких-то долях грамма серебра, золота или платины. Извлекать эти металлы из выброшенных старых гаджетов очень трудно и дорого. Но ведь жаль терять такой ресурс, ведь некоторых металлов на Земле очень мало.

Ученые из университета Райса предложили использовать мгновенное Джоулево нагревание, чтобы решить проблему. Например, какие-то платы помещают в бокс и за доли секунды нагревают до 3400 К. При этом металлы не плавятся, а вовсе испаряются. Регулируя температуру, можно добывать металлы поочередно, ведь точка испарения у всех разная.

Самое главное, что энергетические затраты в данном процессе примерно в 80 раз меньше, чем в тех печах, которые сегодня используют для извлечения драгметаллов из сложных конструкций и устройств.



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