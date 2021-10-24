 

Роскосмос решил впервые представить за рубежом макет модуля «Наука»

24.10.2021, 13:26, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинНовый макет многофункционального лабораторного модуля «Наука» и макет транспортно-энергетического модуля (ТЭМ) впервые будут представлены на 72-м Международном астронавтическом конгрессе в Дубае (ОАЭ), сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

«Госкорпорация «Роскосмос» впервые представит экспозицию на Международном астронавтическом конгрессе IAC. Значительная часть экспозиции посвящена пилотируемой космонавтике, в частности впервые за рубежом будет представлен новый макет многофункционального лабораторного модуля «Наука», а также макет орбитального комплекса «Зевс» и транспортно-энергетического модуля», – передает ТАСС сообщение Роскосмоса.

Отмечается, что российскую делегацию на конгрессе возглавит генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «В ходе конгресса генеральный директор примет участие в пленарной сессии глав космических агентств, а также проведет двусторонние переговоры с руководством ведущих зарубежных космических агентств и организаций», – добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что макет орбитального комплекса «Зевс» с ядерной энергодвигательной установкой, который «Роскосмос» планирует использовать для полетов в дальний космос, впервые будет представлена за рубежом – на Международном астронавтическом конгрессе в ОАЭ.

72-й Международный астронавтический конгресс пройдет во Всемирном торговом центре Дубая с 25 по 29 октября под эгидой Международной федерации астронавтики. Ежегодные международные конгрессы астронавтики проводятся с 1950 года, но они еще никогда не проходили в арабских странах.



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