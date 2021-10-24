Участник шоу «Минута славы» найден мертвым в Москве

Певца из Вьетнама Нгуена Вана Хынга, который принимал участие в шоу «Минута славы», обнаружили мертвым в квартире на Арбате в Москве, сообщил источник.

При первичном осмотре на теле 39-летнего артиста не нашли следов насилия. По предварительным данным, смерть была естественной, проводится проверка, передает ТАСС.

Нгуен Ван Хынг из Вьетнама мог быть известен зрителям после участия в российской «Минуте славы» – шоу, которое выходило на Первом канале с 2007 по 2017 годы.

Нгуен Хынг был участником второго и восьмого сезонов шоу. Во второй раз, в 2013 году, певец из города Винь дошел до полуфинала. Певец исполнял песню «Ненавижу» Ивана Дорна.