В ДТП с участием шести автомобилей в Петербурге погиб человек

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24.10.2021, 13:26, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ Санкт-Петербурге на 17-м км внутреннего кольца КАД произошло массовое столкновение легковых машин и грузовиков, в результате которого погиб человек и трое пострадали, информирует ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«Около 2:20 24.10.21 на 17-м км внутреннего кольца КАД произошло столкновение двух грузовых и четырех легковых автомобилей. В результате ДТП один человек погиб, трое получили травмы», – пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Отмечается, что движение в районе места ДТП полностью перекрыто с 4:30. Ведутся следственные действия.

Напомним, что пять человек погибли, семь пострадали в результате лобового столкновения грузовика с пассажирским автобусом в Калмыкии.



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