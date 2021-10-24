В ДТП с участием шести автомобилей в Петербурге погиб человек

В Санкт-Петербурге на 17-м км внутреннего кольца КАД произошло массовое столкновение легковых машин и грузовиков, в результате которого погиб человек и трое пострадали, информирует ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«Около 2:20 24.10.21 на 17-м км внутреннего кольца КАД произошло столкновение двух грузовых и четырех легковых автомобилей. В результате ДТП один человек погиб, трое получили травмы», – пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Отмечается, что движение в районе места ДТП полностью перекрыто с 4:30. Ведутся следственные действия.

Напомним, что пять человек погибли, семь пострадали в результате лобового столкновения грузовика с пассажирским автобусом в Калмыкии.