Le Figaro – «великое замещение» — французы обеспокоены, что их вытеснят мигранты

Большинство французов (61%) уверено, что Францию ожидает «великое замещение», при котором представителей титульной нации в стране останется меньше, чем мигрантов-мусульман, приводит Le Figaro данные соцопроса. Издание отмечает, что 67% опрошенных беспокоит такой феномен, причём об этом заявляют не только республиканцы — сторонники Нацобъединения Ле Пен, но и социалисты вместе с приверженцами правящей партии Макрона.



Reuters

Согласно опросу аналитической компании Harris Interactive, подавляющее большинство французов беспокоится о «великом замещении», при котором мигранты могут заместить титульную нацию, пишет Le Figaro.

Как объясняет газета Challenges, для которой проводилось исследование намерений избирателей на президентских выборах 2022 года, «хорошо продуманное» название феномена позаимствовали у писателя Рёно Камю, который придумал эту концепцию. В бланке с вопросами аналитическая компания указала, что некоторые кандидаты говорят о «великом замещении», когда «над населением Европы, белым и придерживающимся христианства, висит угроза вымирания из-за миграции мусульман из Африки». Участникам опроса предлагали ответить, считают ли они, что этот феномен произойдёт во Франции.

Большинство респондентов — 61% — ответило на этот вопрос положительно. Как отмечает французская газета, цифры практически не отличаются в разных возрастных (57—63%) и социальных группах (59—63%). Не стало удивлением то, что 92% сторонников Нацобъединения назвали такое развитие событий «вероятным» или «несомненным». Среди других партий так же считают 72% республиканцев, 52% правящей партии «Вперёд, Республика!», 44% социалистов и приверженцев «Непокорённой Франции» и только 30% зелёных.

Что касается своего отношения к этому феномену, 67% признались, что «скорее» или «сильно» обеспокоены, причём женщин среди них на один процент больше, чем мужчин. «Великое замещение» вызывает больше опасений у людей старше 35 лет (в среднем около 70%). Разумеется, 93% поддерживающих Ле Пен французов и 83% республиканцев заявили, что такой сценарий их тревожит, однако удивительнее то, пишет Le Figaro, что так же думают 53% социалистов и сторонников партии Макрона.