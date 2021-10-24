Бродский: В том, что люди не вакцинированы, виновата власть. Министр здравоохранения пиарился все лето. Премьер ничего не делал, президент молчал
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Все очень просто: в том, что люди не вакцинированы, виновата власть.
Сначала не было вакцин, потом никто никого не убеждал. Нет наказания. Министр здравоохранения пиарился все лето. Премьер ничего не делал, президент молчал. Теперь дурные и несчастные умирают и страдают.
Страна дураков. Жаль нас всех, но уже многим не помочь.
Вы даже наказать не сможете.
Минута молчания!
Источник: Михайло Бродський / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора
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