 

Бродский: В том, что люди не вакцинированы, виновата власть. Министр здравоохранения пиарился все лето. Премьер ничего не делал, президент молчал

24.10.2021, 13:18, Новости дня
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Все очень просто: в том, что люди не вакцинированы, виновата власть.

Сначала не было вакцин, потом никто никого не убеждал. Нет наказания. Министр здравоохранения пиарился все лето. Премьер ничего не делал, президент молчал. Теперь дурные и несчастные умирают и страдают. 

Страна дураков. Жаль нас всех, но уже многим не помочь.

Вы даже наказать не сможете.

Минута молчания!

Источник: Михайло Бродський / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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