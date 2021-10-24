 

Россия не сможет помешать жителям ОРДЛО и Крыма коммуницировать с украинской властью – МИД Украины

24.10.2021, 13:18, Новости дня
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Так он прокомментировал заявление спикера министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой. Она накануне назвала провокацией намерение Украины открыть пункты для коммуникации с властью на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях и на админгранице с Крымом, пишет ТАСС.

“Россия не сможет помешать жителям временно оккупированных Донбасса и Крыма коммуницировать с украинской властью. Так же как и не смогли советские оккупационные войска помешать контактам немцев из Восточного и Западного Берлина. Политика железного занавеса не сработает”, – заявил Николенко.

По его словам, деградация ситуации на временно оккупированных территориях требует инновационных решений Украины.

“Улучшение жизни украинцев по обе стороны линии разграничения, предоставление им качественных государственных услуг и укрепление их связи с остальным Украинским государством остается безусловным приоритетом для президента Владимира Зеленского”, – добавил спикер МИД Украины.

Николенко заявил, что Россия как государство-оккупант должна четко соблюдать свои международно-правовые обязательства и выполнять договоренности лидеров нормандского формата, в частности, обеспечивать базовые потребности населения на подконтрольных ей территориях, включая адекватную защиту от коронавирусной болезни COVID-19, разблокировать работу контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения, прекратить саботаж деятельности nрехсторонней контактной группы, гарантировать безопасный и надежный доступ cпециальной мониторинговой миссии ОБСЕ ко всей оккупированной территории, обеспечить международным организациям, включая Международный комитет Красного Креста, полный и безусловный допуск ко всем удерживаемым в связи с конфликтом лицам.

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия на востоке страны ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 октября Совет национальной безопасности и обороны Украины рассматривал вопрос о том, как помочь жителям оккупированных территорий Украины общаться с представителями украинской власти. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что речь идет об открытии пунктов для коммуникации возле контрольных пунктов въезда/выезда в Донецкой, Луганской и Херсонской областях. Министерство цифровой трансформации должно за две недели создать техническое задание для такого продукта.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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