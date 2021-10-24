 

В США основали мемориальную стипендию имени погибшей уроженки Украины Хатчинс

24.10.2021, 13:18, Новости дня
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“Мы обещаем сделать все, чтобы имя Галины Хатчинс жило в духе всех, кто стремится воплотить свои мечты в замечательных историях”, – сообщается в институте.

Сейчас AFI собирает пожертвования для финансирования стипендии.

Супруг Хатчинс Мэтт в Twitter выразил благодарность за создание фонда и призвал всех, кто хочет почтить ее память, отправлять свои пожертвования в этот фонд.

Thank you to Halyna’s friends and mentors at AFI for establishing a scholarship to honor her memory and support aspiring female cinematographers. Anyone seeking to honor her memory, please direct your giving to this fund. https://t.co/I5ci67uleU

— Matt Hutchins (@mhutchins) October 23, 2021

Контекст:

21 октября стало известно, что во время съемок вестерна “Ржавчина” с Алеком Болдуином в главной роли в США погиб один из членов съемочной команды. Позже выяснилось, что это была 42-летняя оператор Галина Хатчинс. Она родилась и выросла в Украине. Также ранение получил режиссер фильма Джоэл Соуза, он в больнице в критическом состоянии.

Инцидент произошел во время съемок одной из сцен фильма. Болдуину передали оружие, которое должно было быть заряжено холостыми патронами. Однако в нем оказались боевые патроны.

После инцидента Болдуин в своих соцсетях заявил, что он шокирован трагическим происшествием и полностью сотрудничаем с полицией в расследовании этого дела.

Фильм “Ржавчина” рассказывает историю преступника по имени Харланд Руст, который недавно узнал, что его 13-летний внук обвинен в случайном убийстве. После этого родственники предпринимают попытку покинуть штат. Находясь в Канзасе и его окрестностях, двое беглецов должны найти способ скрыться от американского маршала Вуда Хелма и его охотника за головами Фентона (Проповедника) Лэнга.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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