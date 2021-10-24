 

Смертельное ДТП в Херсонской области. За рулем внедорожника был 15-летний подросток – полиция

24.10.2021, 13:18, Новости дня
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В результате ДТП водитель, а также пассажиры в возрасте 15, 20 и 21 год погибли. Двое 17-летних пассажиров госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). 


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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