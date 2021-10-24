 

Гарик Харламов признался, что у него с Кристиной Асмус часто возникали серьезные семейные конфликты

24.10.2021, 13:14, Разное
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Брак Гарика Харламова и Кристины Асмус продлился всего семь лет. Пара воспитывала совместную дочь, однако наличие ребенка не сплотило семью. В прошлом году экс-влюбленные расстались. Накануне комик признался, что в их семье часто происходили ссоры.

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Когда Харламов и Асмус появлялись на публике, создавалось впечатление, что у этой пары идеальные отношения. Однако в их доме неоднократно вспыхивали серьезные конфликты.

Разоткровенничался комик после того, как в “Ютуб”-шоу “Ошуительное хоу”, где Гарик является ведущим, зашла речь о мужчине, который, поссорившись с женой, прошел почти 500 километров, чтобы успокоиться.

Напомним, что бывшие супруги до сих пор не озвучили причины своего развода. Многие считали, что Гарик не смог выдержать откровенных сцен с участием Асмус в кинокартине “Текст”. Вот только сами знаменитости утверждают, что роль Кристины в этом фильме никак не повлияла на их брак.

Также ходили слухи, что Кристину перестал привлекать располневший муж, и она попросту от него сбежала. Стоит отметить, что после развода с Асмус Харламов стал выглядеть намного лучше. Сегодня Гарик заметно постройнел и строит отношения с новой девушкой – актрисой Екатериной Ковальчук (снималась в следующих фильмах: “Рядовой”, “Измена”, “Гусар” и т.д.).



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