 

Непривитых россиянок исключат из программы материнского капитала

24.10.2021, 12:51, Разное
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В Государственную думу внесен законопроект «Об ответственности родителей за санитарно-эпидемиологическую ситуацию в России». Как пояснили парламентарии, рекордные показатели заболеваемости коронавирусом в стране вынуждают их прибегнуть к мотивационным мерам с целью увеличить темпы добровольной вакцинации граждан.

Парламентский комитет по защите материнства и семейных ценностей провел исследование, по результатам которого выяснилось, что 63,5 % участниц федеральной программы материнского капитала не прошли вакцинацию хотя бы одним компонентом российских вакцин. Этим, по мнению депутатов, они создают угрозу не только себе, но и будущим поколениям россиян. 

«Вы посмотрите, кто сегодня возглавляет это движение антипрививочников – мамаши. То им то не так, то другое не так. Вакцина отечественная не нравится. А мне вот, например, граждане и гражданки отечественные не нравятся, но я терплю и с ними сосуществую. Самое обидное – что государство им ещё и маткапитал платит. А чему такая мать может научить ребёнка? Не доверять отечественным специалистам, не доверять государству? По-хорошему, такая позиция – это чистой воды экстремизм, но коллеги убедили меня не рубить с плеча и просто поразить в правах такую категорию граждан», – заявил депутат Виталий Милонов.

В предложенном комитетом законопроекте предложено не выплачивать материнский капитал женщинам, не сделавшим прививку против коронавируса в течение трех месяцев после рождения ребёнка, но оставляет им право вернуть выплату после введения первого компонента вакцины. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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