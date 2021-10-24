 

Атомные часы помогли подтвердить теорию относительности

24.10.2021, 12:46, Новости дня
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Используя атомные часы, ученые из американского университета в штате Колорадо решили проверить, насколько прав был Альберт Эйнштейн в своих предположениях и теориях.

В данном случае, они взяли атомные часы и при помощи экспериментов попытались узнать, действительно ли время замедляется с приближением к телу с большой гравитацией.

Как отмечают ученые, они повторяли эксперимент почти сотню раз, и всегда атомные часы, в абсолютной точности которых можно быть уверены, замедлялись с приближением к массивному телу. Все происходило именно так, как описывал Эйнштейн, говорят специалисты. Но в земных условиях зафиксировать отклонения можно только при помощи самых точных хронометров, так как речь идет о разнице в сотые квадриллиона процента.



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