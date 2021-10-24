Легенды о русских хакерах стали удобным способом оправдания неудач Запада

Антироссийская информационная кампания, развернутая Западом, нередко проявляется в случаях, когда США или их союзники из Европы ищут оправдания своих неудач.

В последнее время в лидеры по абсурдным обвинениям русских выбилась Франция. Весной 2021 года французские власти на полном серьезе обвинили российских хакеров в срыве дистанционного обучения школьников. Также россиян пытались приписать к проблемам в работе крупных компаний, таких как: Airbus, Thales, крупнейшей энергогенерирующей компании EDF.

Естественно все прозвучавшие обвинения были лишены какой-либо доказательной базы. Так же было и в случае, когда русских хакеров обвинили в атаке предвыборного штаба Эммануэля Макрона. Несмотря на решительный антироссийский настрой политиков, французские следователи никаких связей между сбоями в работе информационных систем и Москвой не нашли.

Антироссийские настроения также отчетливо проявились в африканской политике Франции. Париж неоднократно критиковал связи бывших колоний с Россией. Настоящую истерику у французов вызвало сотрудничество властей Мали с российской «ЧВК Вагнера».

Руководство Пятой республики на словах пытается отстаивать свою независимость от Вашингтона, но на деле ситуация вырисовывается иная. Подобные антироссийские выпады не только никак не влияют на Россию, но и выставляют посмешищем Елисейский дворец.