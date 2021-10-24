 

Ученые: Иммунотерапия поможет от рака, метастазирующего в ткани мозга

24.10.2021, 12:34, Разное
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Исследователи Массачусетской больницы общего профиля обнаружили, что иммунотерапия может быть полезной для людей с лептоменингеальным карциноматозом (ЛМК) – осложнение рака, которое расширяется на головной, спинной мозг. Работу опубликовали в издании Nature Communications.
Специалисты объясняют, что у 5-8% людей, болеющих раком, лептоменингеальный карциноматоз возникает после выявления первичных очагов злокачественного новообразования. Нынешняя терапия изредка приносит пользу пациентам с такой проблемой, поэтому имеется острая потребность в новых способах лечения. При этом важными лекарственными компонентами считаются ингибиторы иммунных контрольных точек, усиливающих реакции иммунной системы на разные виды онкологических процессов. Экспертам пока неизвестно об их влиянии на ЛМК.

Для своей работы исследователи проводили 2 клинических испытания в ІІ фазы. Когда исследователи смогли собрать и проанализировать иммунные раковые клетки из спинномозговой жидкости участников в испытании как до, так и после терапии ингибиторами иммунных контрольных точек, они увидели, что терапия эффективна. Число конкретных уничтожающих рак иммунных клеток и экспрессия генов в клетках после терапии были выше.

Источник: medicalinsider.ru



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