 

Сексолог рассказал о возникновении фобий у людей, перенесших половые инфекции

24.10.2021, 12:34, Разное
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Евгений Кульгавчук, сексолог, сообщил, что люди, перенесшие половые инфекции, могут иметь различные фобии. Страх появляется из-за нежелания опять столкнуться с симптоматикой вылеченного раньше заболевания.
Некоторые люди довольно часто меняют половых партнеров и отказываются от контрацепции. Специалист объясняет, что у пациентов, которые проходили курс терапии от болезней, передающихся половым путем, иногда возникают фобии. В следующих отношениях они боятся близости даже с презервативом. Существует 2 крайности: безответственное поведение или поведение, реализующееся на уровне сексуального невроза.

Доктор рассказал, что многие пары, которые не предохраняются, считают, что решать проблемы начнут только тогда, когда они появятся, или считают, что в нынешнее время все болезни лечатся. Такие установки должны корректироваться, так как каждый человек должен ответственно относится к своему здоровью и не подвергать себя опасностям.

Источник: govoritmoskva.ru



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