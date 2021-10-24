Сексолог рассказал о возникновении фобий у людей, перенесших половые инфекции

Евгений Кульгавчук, сексолог, сообщил, что люди, перенесшие половые инфекции, могут иметь различные фобии. Страх появляется из-за нежелания опять столкнуться с симптоматикой вылеченного раньше заболевания.

Некоторые люди довольно часто меняют половых партнеров и отказываются от контрацепции. Специалист объясняет, что у пациентов, которые проходили курс терапии от болезней, передающихся половым путем, иногда возникают фобии. В следующих отношениях они боятся близости даже с презервативом. Существует 2 крайности: безответственное поведение или поведение, реализующееся на уровне сексуального невроза.

Доктор рассказал, что многие пары, которые не предохраняются, считают, что решать проблемы начнут только тогда, когда они появятся, или считают, что в нынешнее время все болезни лечатся. Такие установки должны корректироваться, так как каждый человек должен ответственно относится к своему здоровью и не подвергать себя опасностям.

Источник: govoritmoskva.ru