Al Jazeera: Корица и цитрусовые помогают избавиться от неприятного запаха тела

Запах человека определяется генами, а пот доставляет неудобства, создавая комплексы у многих людей. Катарское издание Al Jazeera рассказало, что введение в рацион корица и цитрусовых поможет убрать неприятный запах тела.

На протяжении дня люди могут контролировать свой запах тела с помощью химических средств. Но также поддерживать чистоту можно не только благодаря ежедневному душу, а и с помощью изменений в своем рационе. Эксперты объясняют, что запах тела взаимосвязан с потоотделением, которое регулирует внутреннюю температуру, но из-за это организм утрачивает воду. Потеря влаги ведет к обезвоживанию, что приводит к слабости, снижению работоспособности, усиливается неприятный запах пота и мочи.

Чтобы поддерживать внутреннюю гидратацию и убрать запахи, нужно наладить питьевой режим. Организм нуждается в воде, поэтому стоит выпивать не меньше 8 стаканов в день, что избавит человека от сухости и от запаха во рту.

Специалисты напоминают, что употребление яблок поможет предотвратить скопление налета на зубах и защитит от кариеса. Острые специи необходимо заменить кардамоном и корицей. Хоть эти специи и улучшают вкус приготовленных блюд, но преобразовывают и аромат тела, задерживаясь в поте после еды. Это поможет сберечь приятный запах природным способом и не пользоваться искусственными ароматизаторами. Не нужно злоупотреблять луком и чесноком. В них имеются сероорганические соединения, которые выводятся через поры организма, что служит причиной неприятного запаха тела, от которого тяжело избавиться.

Также необходимо пить зеленый чай, в котором содержатся катехины и полифенолы – антиоксиданты, уменьшающие запах, который вызывается соединениями серы в организме. Эти компоненты борются и с разными бактериями, которые вызывают неприятный запах изо рта. Танины, имеющиеся в зеленом чае, участвуют в борьбе с потоотделением ног.

Эксперты советуют не забывать и о кисломолочных продуктах. Живые культуры помогают бороться с токсинами пищеварительного тракта.

В рацион обязательно нужно включить цитрусовые – лимон и апельсин. Организм способен впитывать из них натуральные ароматы и запах тела сразу изменится, станет свежее. Кислоты, содержащиеся в таких фруктах, помогают выводить токсины, которые тоже провоцируют неприятный аромат.

Источник: inosmi.ru