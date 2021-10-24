 

ФРГ сочла безответственными заявления о готовности НАТО применить оружие против России

24.10.2021, 12:32, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПредседатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених раскритиковал заявление министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о готовности НАТО применить атомное оружие против РФ и призвал ее не обременять подобными высказываниями будущую работу нового правительства.

«Недавние умозаключения министра обороны касательно применения атомного оружия в конфликте с Россией безответственны», – сообщил Мютцених, передает ТАСС со ссылкой на агентства DPA.

«К сожалению, госпожа Крамп-Карренбауэр (заявления Крамп-Карренбауэр) здесь ничем не отличается от столь же безосновательных угроз, которые звучат с российской стороны», – сказал он.

Глава фракции СДПГ обвинил министра в раскручивании «спирали эскалации». «Мне непонятно, имела ли при этом министр в виду размещенное в Германии атомное оружие», – заметил Мютцених.

Он подчеркнул, что политику безопасности в ФРГ до сих пор отличало стремление использовать возможности для разрядки и диалога. «Я призываю Крамп-Карренбауэр не обременять политику нового правительства ФРГ», – сказал председатель парламентской фракции социал-демократов. Как ожидается, СДПГ возглавит будущую правящую коалицию Германии.

НАТО приготовилась к войне с Россией, – по итогам встречи глав минобороны альянса отметила немецкая Sueddeutsche Zeitung. Как сообщили источники Reuters среди американских дипломатов, «оборонительный план» определяет действия НАТО на случай крупномасштабного военного конфликта с Россией и включает возможность боевых действий от Балтийского до Черноморского региона. Причем, похоже, что акцент делается именно на черноморский театр боевых действий. Аргументом в пользу такого предположения можно считать принятое на встрече глав минобороны Североатлантического альянса решение изучить возможности переброски войск в Черноморский регион – «в ответ на агрессивные действия России».



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