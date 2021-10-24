Бастрыкин поручил принять дополнительные меры для выдачи Исмаилова Черногорией

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил принять дополнительные меры для выдачи бизнесмена и бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова Черногорией, сообщила пресс-служба СК России.

«С учетом того, что преступления, которые инкриминированы Исмаилову, совершены в отношении граждан Российской Федерации, отвечать за них он должен по российским законам. Председатель СК РФ поручил управлению правового обеспечения и международного сотрудничества СК РФ совместно с Генеральной прокуратурой и МИД РФ принять дополнительные меры к выдаче его Российской Федерации за совершенные тяжкие и особо тяжкие преступления», – сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, в СК заявили, что собранные доказательства подтверждают причастность Исмаилова к совершению таких преступлений, как убийство двух предпринимателей, похищение человека и незаконный оборот оружия. Материалы следствия не оставляют сомнений в причастности бизнесмена к преступлениям.

Отмечается, СК еще не получил официальных документов компетентных органов Черногории по вопросу выдачи Исмаилова.

Ранее бывший владелец Черкизовского рынка, бизнесмен Тельман Исмаилов, чьей выдачи требует Россия, был выпущен из изолятора и получил убежище в Черногории. Бастрыкин поручал изучить основания отказа в выдаче из Черногории Исмаилова.

Исмаилов был арестован судом Подгорицы 2 октября, это решение обжаловали его местные адвокаты. Предприниматель и его брат находятся в международном розыске. В 2009 году Исмаилов столкнулся с масштабными претензиями со стороны правоохранительных органов к деятельности Черкизовского рынка. Позже рынок был закрыт, а Исмаилов покинул страну. В 2017 году его признали банкротом. В том же году Исмаилову предъявили обвинения в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал его заочно.

В августе 2019 года прокуратура Швейцарии арестовала счета Исмаилова по обвинению в мошенничестве с кредитными средствами. Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух бизнесменов. Исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима.