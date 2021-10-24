Федеральные учреждения культуры решили закрыть в нерабочие дни

Федеральные учреждения культуры, за исключением театров и музеев, будут закрыты во время нерабочих дней, сообщили в пресс-службе правительства.

«Федеральным учреждениям культуры, за исключением театров и музеев, приостановить функционирование в период нерабочих дней», – сообщается на сайте ведомства по итогам прошедшего заседания.

В пресс-службе отметили, что федеральные медучреждения в нерабочие дни продолжат оказывать высокотехнологичную и неотложную помощь.

«Федеральным органам исполнительной власти, имеющим подведомственные организации, оказывающие медицинскую помощь гражданам, в том числе лицам с новой коронавирусной инфекцией или подозрением на нее, определить режим работы этих организаций в нерабочие дни, обеспечив сохранение круглосуточного режима работы в отношении организаций, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, включая медицинскую помощь при новой коронавирусной инфекции», – уточнили в ведомтсве.

Кроме того, россиянам без документов о вакцинации или перенесенном ковиде при госпитализации в федеральные медучреждения будут делать экспресс-тесты.

Ранее сообщалось, что спортивные мероприятия, включая российскую Премьер-лигу, во время нерабочих дней отменены не будут, но допуск зрителей будет зависеть от решений местных властей в регионах.