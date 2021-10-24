 

Hill – США отчитались о втором по размеру бюджетному дефициту в истории

24.10.2021, 12:30, Новости дня
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Министерство финансов США отчиталось о втором по размеру бюджетном дефиците в истории США, который составил $2,8 трлн, пишет The Hill. Тем не менее этот дефицит оказался куда меньше прогнозов, притом что за последний налоговый год федеральное правительство получило куда больше средств, чем рассчитывало из-за успехов в восстановлении экономики.


Reuters

Министерство финансов США сообщило, что в 2021 налоговом году дефицит федерального бюджета достиг $2,8 трлн долларов. При этом данный дефицит стал вторым по размеру за всю историю США, пишет The Hill.

Вместе с тем эта цифра на $360 миллиардов меньше по сравнению с рекордом, который США установили в предыдущем налоговом году.

В частности, в прошлом году дефицит бюджета подскочил до рекордных $3,1 трлн, так как экономика страны серьёзно пострадала от пандемии COVID-19, когда огромное количество предприятий по всей стране было вынуждено уйти на временный локдаун.

Тем не менее эта цифра более чем вдвое превысила рекорд, установленный в 2009 году, когда во время Великой рецессии дефицит бюджета составил $1,4 трлн.

В своём совместном заявлении Минфин и Административно-бюджетное управление Белого дома отчитались о дефиците бюджета за 2021 налоговый год (1 октября — 30 сентября), который оказался на $897 миллиардов меньше прогнозируемого показателя в размере $3,7 трлн.

При этом в новом бюджетном отчёте говорится, что государственные доходы в 2021 налоговом году составили $4 трлн, что на 18,3% больше показателей предыдущего года, превысив таким образом предыдущие прогнозы. Подобный рост обуславливается «увеличением объёмов налогов на чистую прибыль физических лиц и корпораций на фоне улучшения ситуации в экономике».

Министр финансов США Джанет Йеллен указала на бюджетный отчёт как на «свидетельство того, что экономика Америки восстанавливается».

«Экономические успехи страны являются прямым следствием усилий администрации Байдена — Харрис по реализации Плана спасения Америки и борьбе с пандемией», — отметила она.



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