“Не женщина, а богиня”, “Горячая штучка”. Похудевшая Чехова позировала в “хищном” бикини

На фото она изображена в раздельном купальнике с леопардовым принтом и красной шляпе.

“Настроение лежать на мексиканском пляже и пить коктейли. Но я еду начинать новую главу моей жизни!” – написала она.

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Публикация от * * (@achekhova)

“Горячая штучка”, – прокомментировала donnajalapeno.

“Боже, не женщина, а богиня! И купальник просто бомбический! Очень вам идет”, – добавила kostyukovanatalia82.

Контекст:

Известность Анфисе Чеховой принесла работа ведущей проекта “Секс с Анфисой Чеховой” (2005–2009) на российском канале ТНТ.

Телеведущая работала в Украине с 2011-го по 2013 год. Она вела программы “Давай поженимся” на канале “Интер” и шоу “Как выйти замуж” на канале СТБ.

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