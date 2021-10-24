В Луганской области в заброшенном здании нашли тайник с боеприпасами – ГПСУ

Боеприпасы нашли во время контрдиверсионных мероприятий.

“В ходе обыска в заброшенном здании правоохранители нашли 386 патронов к стрелковому оружию различного калибра, чнтыре выстрела для подствольного гранатомета и одну ручную гранату”, – говорится в сообщении.

Найденное в тайнике планируют ликвидировать.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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