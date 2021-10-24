Звезда Cirque du Soleil, выступавшая перед Елизаветой II, зажгла на “Україна має талант”. Видео

Михайлова рассказала, что 10 лет сотрудничала с Cirque du Soleil и даже выступала перед Елизаветой II и другими членами королевской семьи.

“Это было нереально. Я понимала, какая ответственность на мне. Если я что-то не так сделаю, то это, во-первых, позор, во-вторых, подведу Cirque du Soleil еще и перед королевой… И пришел потом принц Гарри и сказал: “Это было что-то нереальное, я такого не видел. Спасибо тебе большое”. Он пожал мне руку. Я этого никогда не забуду”, – рассказала она.

На шоу “Україна має талант” артистка исполнила эквилибр в огромном бокале с водой. За свое выступление она получила три “Да” от жюри.

ВИДЕОВидео: Україна має талант | Ukraine’s Got Talent / YouTube

Контекст:

Первый сезон шоу “Україна має талант” был показан на СТБ в 2009 году. Премьера нынешнего 10-го сезона стартовала 23 октября. Судьями шоу стали шоумен Сергей Притула, героиня шоу “Холостячка” Ксения Мишина и хореограф Евгений Кот. Ведущим программы стал телеведущий Григорий Решетник, а о бэкстейджах шоу рассказывает певица Jerry Heil

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