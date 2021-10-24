«Цели разные: наказать, выбить признание… и для шантажа»

Сергей Савельев знает, как могли подделать «доказательства» в деле о гибели бизнесмена Пшеничного. Он сам вынужден был делать это в саратовской колонии.

Сергей Савельев. Фото из соцсетей

Вечером 18 октября Сергей Савельев, бывший российский зек, а теперь без пяти минут политбеженец, вышел из центра депортации в Париже. Снаружи журналисты трое суток ждали «русского Сноудена», который сумел вывезти из РФ винчестер с архивом ФСИН на два терабайта. «Новой» Сергей рассказал:

в его обязанности входил не просто просмотр видео с пытками зеков и не только отписки в ответ на жалобы. Он должен был стряпать «доказательства» в тех случаях, когда отписок было недостаточно.

Кроме армии журналистов, у депорт-центра Сергея Савельева встречал основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, который переписывался с системой ФСИН, не подозревая, что на многие запросы и жалобы на нее в ФСБ и СК ему под разными именами отвечает айтишник из саратовской Областной туберкулезной больницы № 1 (ОТБ-1). Вместе с Осечкиным приехал адвокат. Третьим встречавшим был Денис Пшеничный, сын предпринимателя, которого пытали и убили в питерском СИЗО.

Напомним, житель Беларуси Сергей Савельев был осужден в РФ за перевозку и сбыт наркотиков. В колонии под Саратовом начальство привлекло его к работе в качестве секретаря и системного администратора, и почти весь срок Савельев провел в тюремной туберкулезной больнице, числясь ее пациентом. Он отвечал за локальную сеть и видеокамеры на зоне, вел документацию, выдавал видеорегистраторы сотрудникам, а заодно и одним зекам (активу) для записи издевательств над другими.

Перед освобождением Савельев скопировал все, что сумел, на внешний диск, вывез из колонии, а потом уехал вместе с диском во Францию, где попросил политического убежища. Кроме Осечкина, ему помогает Денис Пшеничный, после гибели отца он подключился к проекту Gulagu.net.

Отец Дениса, предприниматель Валерий Пшеничный, в феврале 2018 года был найден повешенным в камере питерского СИЗО-4. Оказался он там по обвинению в растрате денег по гособоронзаказу, который выполняла его компания. Незадолго до гибели он послал супруге записку со словами: «Никому ничего не плати». Несмотря на телесные повреждения, о которых судебные медики в один голос говорят, что человек не мог нанести их себе сам, ФСИН настаивает: Пшеничный в камере впал в депрессию и покончил с собой. Следствие называет главным доказательством в пользу версии о суициде видеозапись, которая велась регистратором в коридоре СИЗО-4: из нее якобы следует, что заключенный был в камере один, посторонние туда не заходили, то есть пытать и убить его было некому. Экспертиза, проведенная по заказу следствия специалистами ФСБ, установила, что на видео будто бы нет признаков монтажа или редактирования.

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По словам Сергея Савельева, одной из его обязанностей во время работы на зоне было как раз то, чтобы на перемонтированном и отредактированном видео не оставалось признаков монтажа или редактирования. По просьбе Дениса Пшеничного он посмотрел несколько фрагментов видео из СИЗО-4. А потом мы поговорили с ним и о том опыте, который позволяет вчерашнему заключенному выступить в роли эксперта.

— Сергей, я понимаю, что вы всего вторые сутки как вышли из депорт-центра и у вас пока совсем другие проблемы, но все-таки: что вы увидели на записях, которые показал вам Денис?

— На одном фрагменте видно, что кадр обрезан сверху. Вот я прямо сейчас внимательно смотрю на эту съемку: выглядит так, будто в левом верхнем углу раньше был тайм-код. На всех видео с камер наблюдения в системе обязательно должен быть тайм-код. На этих видео его нет нигде, но вот на одном кадре я вижу, что он обрезан неаккуратно, как будто те, кто это делал, торопились.

— Исходя из ваших знаний о системе, как вы думаете, что происходило в СИЗО-4, когда выплыли результаты судмедэкспертизы, показавшие, что Пшеничный вряд ли покончил с собой?

— Я думаю, что в СИЗО сразу начали заметать следы. Это обычное дело — больше всех боятся оказаться в тюрьме сами тюремщики. Но они, скорей всего, и тут были уверены, что им, как всегда, все сойдет с рук. Я знал подобные ситуации. Когда у нас осужденный А. был найден повешенным, это списали как суицид. Хотя он весь был избит, у него все тело было в побоях.

— А как скрыли, что тело все в побоях?

— Это ведь делается не одним сотрудником и не двумя.

Это делают все сразу. В это вовлечены и медицинские работники, и надзирающие органы, и Следственный комитет, который обязательно приезжает на место для осмотра.

Они все друг с другом в сговоре, они иначе не смогут работать.

Человека с явными следами насилия находят повешенным в камере. После этого его осматривает медик и делает вывод, что это суицид. Потом приезжает Следственный комитет и делает вывод, что суицид.

Сергей Савельев. Фото: Ольга Просвирова

— Вам тоже давали в таких случаях какие-то указания? Вы ведь отвечали не только за видеорегистраторы, которые выдавали активу для пыток, но и за регулярные записи?

— Мне просто говорили, какой должен быть результат. В каких-то случаях надо было записи просто удалить. Но видеозапись-то ведется не везде. Она есть в коридорах, например, но ее нет в камерах, не во всех палатах она есть. В каких-то случаях записи надо было исправить или смонтировать. Например, один заключенный был подвергнут избиению, у него были гематомы на голове, на груди. И они были свежие. Его адвокат написал жалобу. И мы нашли видео, когда он лежал в палате, где запись была. Ночью он вставал в туалет и упал. Это было давно, все его травмы от того падения уже давно прошли. Но запись сохранилась. Пришлось отрезать тайм-код и переделать дату создания файла. Это нетрудно. И потом надо было выдать ответ на жалобу, что никто осужденного не избивал, это он упал.

— И это все проглотили?

— Конечно. Кажется, я даже ответ на жалобу сам тогда писал.

— Как получилось, что заключенного вообще допустили к такой работе? Как вас к ней привлекли?

— Это было в 2016 году. Ко мне просто пришли и предложили работу. Сказали, что требуется секретарь и сисадмин — человек с навыками владения компьютером. В обязанности человека, который работал на этом месте, входили печать документов, обеспечение видеозаписи, включение и выключение камер, выдача и прием видеорегистраторов. И я должен был в обязательном порядке просматривать записи. За то время, что я там работал, я увидел уже столько всего… Меня мало чем можно удивить.

— А сотрудники вашего учреждения как воспринимали записи с пытками?

— Да никак. Как рутину. Это там происходит на постоянной основе. Они воспринимают это как что-то неприятное, но как непременную обязанность. Они же не делают это просто потому, что кому-то нравится издеваться. Это делается по указанию руководства.

— Всегда по указанию руководства?

— Конечно. Без контроля начальства такие вещи не проводятся. Это же делают сами осужденные, актив. А без указания руководства ни один осужденный не получил бы в руки видеорегистратор, чтобы снимать вот эти действия.

— Им выдавали регистраторы целенаправленно, чтобы они не только пытали, но и снимали это на видео?

— Да.

— Зачем? Какая была цель у руководства? Просто помучить?

— Нет, цели могут быть самые разные.

Наказать. Воспитать. Выбить признание. Выбить показания на другого человека. Вымогательство. И вообще — с целью дальнейшего шантажа.

Чтобы дальше использовать эти записи для шантажа.

— Их поэтому хранили?

— Да. Еще записывали, чтобы отчитаться за выполненную работу: мероприятие проведено, вот файл.

— А вы как отреагировали, когда первый раз увидели такие записи?

— Я целыми днями смотрел записи. Или вы спрашиваете про такие страшные? Это происходило не каждый день. Когда первый раз увидел — ну, что это… Шок.

— Записи, сделанные активом, вы должны были в какой-то момент стирать?

— Да, но я не стирал. Я их хранил, прятал. И так на протяжении примерно двух лет.

Сергей Савельев. Скриншот видео ВВС

— У вас была возможность закинуть их куда-то в облако?

— Какое облако?! У нас не было интернета. Я просто их прятал как умел. Я понимал, что это риск, но я был осторожен. В какой-то момент, примерно после года, я решил, что попробую передать это Владимиру Осечкину. Я заочно его уже знал. Он многократно писал запросы и жалобы от своего Gulagu.net в СК и ФСБ, но оттуда это все спускалось во ФСИН и попадало в итоге ко мне, потому что отписки в ответ на жалобы тоже входили в мои обязанности. И мне приходилось ему отвечать от имени руководства. Я должен был ответы подписывать от имени начальства и ставить печать. На диске, который я вывез, хранятся подписи всех начальников, которые там должны отвечать на сообщения и жалобы. Я просто отвечал, потом брал нужную подпись и копировал в нужное место. Дня три назад мы наконец впервые встретились с Владимиром Сергеевичем (Осечкиным. — И. Т.) лично, они с Денисом приходили ко мне в депорт-центр, и мы смеялись: мол, ответы были от разных начальников, а все одинаковые. То есть мы давно с ним переписывались, только он этого не знал.

— Зачем вам дали подписи начальников и копии печатей?

— Так это понятно: для упрощения и ускорения работы. Чтобы не бегать каждый раз за подписью. На моем диске, кстати, есть подписи не только начальников, но и любого сотрудника. Зачем ходить по учреждению, по отделам, собирать подписи? А есть ведь документы, где нужно несколько подписей. Проще поставить их самому. Я же занимался там вообще всем документооборотом.

— Они не боялись, что вы от их имени что-нибудь не то «подпишете»? Характеристику себе сварганите или еще какой документ?

— Да никаких особых документов себе там не сделаешь. Никаких, которые могли бы дать какие-то привилегии. У меня и так как у секретаря были привилегии, меня никто не трогал, я мог даже свободно передвигаться по зоне.

— Вам было страшно?

— Всегда. На протяжении всего времени. Каждый день.

— Как часто и в каких случаях вам приходилось редактировать видео? И как вам ставили задачу, если нужно было это сделать?

— Таких случаев было несколько, но подробностей я уже не помню. Просто когда приходила какая-то жалоба, я должен был сам понять, что и как сделать. Но когда и какой результат — этого я не решал сам, это только по указанию руководства.

Они мне говорили: вот эта запись должна быть сделана не тогда-то, а тогда-то. Дальше самое простое — убрать отметку со временем и датой на записи видеорегистратора.

Стереть вообще признаки того, что запись сделана видеорегистратором. Убираешь дату и время — и все, запись как запись, может, это кто-то телефоном снял, непонятно. Важно, что это уже не служебная запись.

У меня был целый набор нужных программ. Почему у меня вообще оказался этот винчестер на два терабайта, который я потом вывез: как системный администратор я ходил от компьютера к компьютеру. У кого-то проблема с «Вордом» — я должен подойти, переустановить, крякнуть пиратский софт и так далее. И я ходил с этим винчестером, что-то с него скидывал на компьютеры, что-то с компьютеров на него, когда уже стал понимать, что какие-то документы представляют какую-то ценность. Для последующего выноса и публикации.

— Начальство когда-нибудь просило вас заретушировать на видео лица тех, кто пытал?

— Нет, такое им в голову не приходило. Это же вроде как нельзя вынести из тюрьмы, это же государственная тайна, вынести — это госизмена. Они уверены, что тюрьмы это не покинет.

— Они не понимали, что заключенный на таком месте может быть для них опасен?

— Вы поймите, что в норме все обязанности, которые я исполнял, должен исполнять сотрудник: вырезать какие-то видео, отвечать на жалобы. Смотрит — ага, пришла жалоба, видео надо удалить. Какие-то пытки — ага, удалил с регистратора. Здесь почистил год, скинул на флешку, флешка уехала на соседнюю зону для тамошнего руководства. И так далее. Но начальство же ворует. И они решили своровать еще и на зарплате сотрудника, который должен быть сисадмином и секретарем. А осужденный работает бесплатно, только за какие-то привилегии. До меня там тоже работал осужденный.

— Так они, выходит, теперь пострадали за жадность?

— И за лень.

— А проверки у вас там какие-то бывали?

— Постоянно. Общественные наблюдательные комиссии, прокуратура по надзору — все постоянно приезжали.

— И что они находили?

— Ни-че-го. Но однажды всю нашу часть подняли среди ночи, а меня отправили к компьютеру печатать бланки. Примчалась среди ночи целая огромная коллегия, наверное, полтора десятка сотрудников разных ведомств, в том числе из прокуратуры, из управления, из Москвы приехали — из ФСИН. То есть даже Москва так всколыхнулась, что прямо ночью отправили комиссию. Осужденных подняли с постелей, и те полночи стояли в очереди, чтобы дать объяснения. Это был просто какой-то цирк в огне.

От меня тогда ничего особенного не потребовали, я только распечатывал бланки с объяснениями осужденных. Я вообще не знал тогда, в чем дело. Только потом узнал, что выплыло какое-то видео на Gulagu.net, была какая-то жалоба. Вот тогда я и решил, что обязательно свяжусь с Осечкиным.

Сергей Савельев. Фото из соцсетей

— Много еще такого видео, как уже опубликовано, на вашем винчестере?

— Я не знаю. Понимаете, это же не то что сплошные видео с пытками. Там какие-то построения, записи из коридоров, весь документооборот, личные карточки сотрудников, те же подписи и штампы. Финансовая документация, программы закупок, акты об освоении средств, акты о внедрении…

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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