Диетолог Ковальков развеял миф о связи повышения холестерина из-за жирной пищи

Диетолог Алексей Ковальков развеял популярный миф о связи повышенного холестерина из-за употребления жирной пищи. По словам врача, к такому состоянию могут привести и другие причины.

Холестерин в первую очередь связан с реактивными воспалениями, которые происходят в сосудах. Это наблюдается во время гайморита, гастрита, при заболеваниях зубов. Иными словами, любой воспалительный процесс из-за хронического состояния способен спровоцировать выброс холестерина в кровь.

Второй причиной является большое количество углеводов в употребляемой пище. У людей, которые страдают от высокого уровня холестерина, зачастую повышен сахар в крови, поэтому им необходимо пройти обследование и сдать анализы. Ковальков назвал 110-115 граммов сложных углеводов суточной нормой для человека, однако показатель может колебаться в зависимости от умственных и физических нагрузок. Быстрые же углеводы стоит исключить из рациона.

Важно, чтобы в употребляемой ежедневно еде в достаточном количестве присутствовали клетчатка и белки. Первая помогает захватывать холестерин еще в кишечнике, выводя его часть из организма, цитирует слова врача издание newinform.