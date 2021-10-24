 

Диетолог Ковальков развеял миф о связи повышения холестерина из-за жирной пищи

24.10.2021, 11:40, Разное
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Диетолог Алексей Ковальков развеял популярный миф о связи повышенного холестерина из-за употребления жирной пищи. По словам врача, к такому состоянию могут привести и другие причины.
Холестерин в первую очередь связан с реактивными воспалениями, которые происходят в сосудах. Это наблюдается во время гайморита, гастрита, при заболеваниях зубов. Иными словами, любой воспалительный процесс из-за хронического состояния способен спровоцировать выброс холестерина в кровь.

Второй причиной является большое количество углеводов в употребляемой пище. У людей, которые страдают от высокого уровня холестерина, зачастую повышен сахар в крови, поэтому им необходимо пройти обследование и сдать анализы. Ковальков назвал 110-115 граммов сложных углеводов суточной нормой для человека, однако показатель может колебаться в зависимости от умственных и физических нагрузок. Быстрые же углеводы стоит исключить из рациона.

Важно, чтобы в употребляемой ежедневно еде в достаточном количестве присутствовали клетчатка и белки. Первая помогает захватывать холестерин еще в кишечнике, выводя его часть из организма, цитирует слова врача издание newinform.



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