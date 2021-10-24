Правительство решило профинансировать разработку новых стандартов в туризме

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на разработку новых стандартов для туристической отрасли, информирует пресс-служба правительства.

«В РФ будут разработаны современные стандарты для туристической отрасли, соответствующие лучшим международным образцам. Распоряжение о выделении средств на эти цели подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – говорится в сообщении на сайте правительства.

Отмечается, что правила будут составлены с учетом целей устойчивого развития и особенностей функционирования отрасли в условиях пандемии. К работе над ними помимо профильных организаций привлекут представителей отрасли и экспертов. Эффективность расходования средств поручено контролировать Ростуризму.

Доклад об этом должен быть представлен в правительство не позднее 26 декабря 2022 года.

Принятие новых стандартов должно сделать отдых в РФ более комфортным и безопасным. Обновление правил предусмотрено нацпроектом «Туризм и индустрия гостеприимства», утвержденным в 2021 году. Всего предполагается подготовить не менее 30 документов по совершенствованию управления туротраслью, которые станут частью национальной системы стандартизации, уточняется в сообщении.

Ранее Минстрой РФ получил 650 заявок на создание или модернизацию обеспечивающей туристической инфраструктуры из 68 регионов страны.

Кроме того, федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры» входит в нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства», который запустили в 2021 году. Нацпроект предполагает увеличение количества путешествий по РФ к 2030 году с 65 млн до 140 млн в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли. Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что правительство планирует направить в целом на нацпроект по туризму до 2030 года 529 млрд рублей из федерального бюджета, еще 72 млрд рублей – из региональных средств.